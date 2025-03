Anteprima24.it - Cavolfiore della Piana del Sele IGP, Scaglione: “Vince l’agroalimentare di eccellenza”

Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno (Sa)- “di”. Commenta così, il vicepresidente nazionale dell’associazione italiana coltivatori e responsabile AIC Campania e Salerno, Donato, il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell’Agricoltura,Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Consorzio di Tutela delIGPdel. Plaude all’iniziativa quindi, l’Associazione Italiana Coltivatori –“La tutelatipicità ebiodiversità sono da sempre gli obiettivi primaripolitica associativa dell’AIC e la recente pubblicazione in gazzetta ufficiale del riconoscimento del Consorzio di tutela delIGPdel, rappresenta una vittoria deldigrazie al grande lavoro fatto dai componenti del Consorzio che hanno creduto nell’idea e alle Istituzioni che, in meno di un anno, hanno confermato attraverso il riconoscimento, la validità delle azioni messe in capo nell’interesse reale di produttori e consumatori”.