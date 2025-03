Ilrestodelcarlino.it - Catia Uliassi, eccellere è un’arte “Accoglienza, cibo ed emozioni Così l’esperienza diventa unica”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La storia delle Marche passa anche dalla cucina, una componente che contraddistingue da sempre questo territorio. A testimoniarlo è la storia del Ristorante, a Senigallia. Uno dei 14 in tutta Italia ad avere tre stelle Michelin. Un percorso che arriva dal lontano 1990. E dopo 35 anni in cucina c’è ancora Mauro, a impiattare prelibatezze invidiate da chiunque. Ma in sala, ad accogliere i migliaia di clienti che ogni anno passano per questa tana della bontà, la sorellacontinua a “far sentire un cliente speciale, accogliendolo con sincerità, senza artifici. Bisogna essere presenti ma mai invadenti, anticipare i bisogni, e soprattutto far sentire ogni ospite a casa, in un luogo dove tutto è pensato per il suo benessere”, spiega. A 58 anni vive di, arte, design e moda ed è una delle donne più importanti di tutta la regione.