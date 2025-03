Dayitalianews.com - Catania, sorpreso a rubare rame e motori di condizionatori nell’ex ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato, un 34enne per furto aggravato all’interno dell’exSanto Bambino, in via Antico Corso, dove si era introdotto per smontare e trafugare materiale metallico.Erano quasi le 3 di notte quando la Centrale Operativa ha ricevuto una richiesta d’intervento dal personale del 118, di base all’interno della struttura, che aveva avvertito rumori sospetti provenire dai piani superiori.Durante l’ispezione è bastato un rumore appena percettibile per attirare l’attenzione dei Carabinieri su un balconcino, sul quale hanno subito scorto un’ombra sospetta. Puntando immediatamente le torce in quella direzione, i militari hanno individuato un uomo che, nel tentativo di non farsi notare, si era arrampicato servendosi di alcune travi esterne per poi sdraiarsi al suolo e confondersi con il buio, sperando così di sfuggire alla vista dei Carabinieri.