Internews24.com - Castro Inter, l’attaccante apre ai nerazzurri! Il Bologna fissa il prezzo. I dettagli

Leggi su Internews24.com

Cosi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Santiago Castro, obiettivo del calciomercato Inter - «Il piccolo Toro argentino riesce a vivere la gloria del presente, senza perdere di vista un futuro ben più luminoso. Potrebbe essere ovunque, ma lui vorrebbe già progettarlo nella Milano nerazzurra. Questo vento che lo spinge forte aiuta già a preparare il prossimo passo di carriera. Almeno in partenza, l'Inter è la squadra preferita dall'argentino: ne sono ben consapevoli tutte le parti in commedia, compresi i due club che tra non molto potrebbero iniziare a trattare seriamente. È uno sbocco sperato, non certamente l'unico, ma quello più gradito da Santiago, anche perché in casa nerazzurra ha trovato la stessa attrazione nei suoi confronti.