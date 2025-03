Laspunta.it - Cassino, Università e Territorio: un’alleanza strategica per il futuro della comunità

In occasioneGiornata Nazionale delle, l’degli Studi e del Lazio Meridionale ha ospitato un evento speciale, rivolto agli Enti Locali, alle Scuole e alla cittadinanza, per rafforzare il legame tra il mondo accademico e il. L’incontro, intitolato “Unicas per il, ilper Unicas”, ha offerto l’opportunità di esplorare le molteplici possibilità di collaborazione e di scoprire come lepossano diventare motori di sviluppo per la.L’evento si è inserito nell’ambitomanifestazioneSvelate, organizzata in collaborazione con l’ANCI, con un focus sulle città universitarie come luoghi di interazione tra il mondo accademico, gli Enti Locali e la società civile. Un tema che ha portato al centro del dibattito la necessità di sviluppare strategie comuni per affrontare le sfide più urgenti, tra cui il Welfare, la salute e lo sport, l’Industria, l’innovazione e ile la Cultura, il turismo e l’ambiente.