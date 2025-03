Ilgiorno.it - Caso Ramy, l’audio inedito dell’interrogatorio di Fares e cosa non quadra con la perizia: le versioni a confronto

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Sono diverse le contraddizioni che emergono daltra lacinematica sull’incidente in cui il 24 novembre è mortoElgaml e la versione fornita daBouzidi – il giovane tunisino di 22 anni che era alla guida dello scooter quella notte – durante l’interrogatorio avvenuto il 12 dicembre 2024 alla Procura di Milano.di quell’interrogatorio è stato pubblicato dalla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4 e permette di fare luce sull’inseguimento coi carabinieri e lo schianto in cui il ragazzo di 19 anni ha perso la vita. Droga e alcolici Il racconto diinizia dalla sera del 24 novembre. – Eravamo andati in questo locale, come al solito. C’è il narghilè, c’è chi si vuole ubriacare. – Avevi fumato? – No io non fumo, non bevo, avevo preso solo il narghilè.