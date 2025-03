Cityrumors.it - Caso Pozzi, il papà Paolo a Meloni: “Faccia qualcosa, indagini scandalose”. E il Governo…

Il giorno dopo l’incontro alla Camera dei Deputati, si studia l’interrogazione parlamentare,si muoveNel nome di Gianmarco. Una famiglia che chiede in modo deciso e anche disperato che venga fatta giustizia e che Gianmarco non venga mai dimenticato. Il ragazzo trovato morto a Ponza ad agosto del 2020 in circostanze misteriose, coneffettuate in maniera “scandalosa” e corpi dello Stato, con carabinieri che sono finiti nell’occhio del ciclone per aver mandato avantie sopralluoghi effettuati con approssimazione e superficialità., il: “”. E il Governo.Foto Cityrumors.itLa famiglia, nel nome del, non ne può più di come le cose sono state portate avanti soprattutto dalla Procura di Cassino che da poco ha perfino chiesto l’archiviazione nonostante ci siano elementi che possano permettere non solo di portare avanti lema di fare in maniera approfondita e di andare a sentire testimoni e verificare tante situazioni particolare come il telefonino di Ganmarco ancora sotto sequestro e mai analizzato anzi “disabilitato” da chi doveva cercare di fare le perizie.