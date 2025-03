Trevisotoday.it - Caso larve, pic nic di protesta dei genitori: faccia a faccia con la sindaca

Leggi su Trevisotoday.it

"Vergogna", "Sulla salute dei bambini non si risparmia. Mensa di qualità è un diritto di tutti", "Stop ai pasti scadenti", "Più tutela per i bambini", "Vogliamo risposte concrete che non minimizzano i fatti accaduti", "Basta continuare a dire che va tutto bene" e ancora "Lemangiatele voi.