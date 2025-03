Lanazione.it - Caso Deputazione Fondazione Mps. Il bando, l’indagine interna e i veleni

Atmosfera pesante ieri in Consiglio comunale, dove l’interrogazione urgente presentata dalla consigliera Pd, Anna Ferretti, sulla riapertura dell’avviso per la nomina di quattro membri nellagenerale dellaMonte dei Paschi di Siena, ha portato alla luce i retroscena alla base del provvedimento del sindaco Nicoletta Fabio. "Venerdì 24 gennaio l’amministrazione ha provveduto a pubblicare l’avviso per la designazione dei quattro membri. Appena scaduto l’avviso – ha spiegato Fabio –, abbiamo avviato l’istruttoriaper valutare le domande in relazione a potenziali incompatibilità e inconferibilità rispetto all’incarico. Nelspecifico – ha aggiunto il sindaco –, nel momento in cui la stampa ha pubblicato l’elenco completo delle candidature pervenute, l’istruttoria era ancora in corso.