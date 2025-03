Anteprima24.it - Casertana, prove di 4-2-4: col Monopoli, coppia d’attacco, Kallon-Vano

Tempo di lettura: 2 minutiLa larga e confortante vittoria contro il Sorrento deve fare da buon viatico in questo finale di stagione per la: la squadra ha beneficiato evidentemente del ritorno di Iori, dopo la sfortunata parentesi di Pavanel, e ora si deve continuare a lavorare su quella scia. La squadra, nel pomeriggio di ieri, si è radunata per la consueta doppia seduta di allenamento: mattina in palestra, pomeriggio lavoro tecnico tattico sul terreno di gioco del Pinto.Dall’allenamento, fuoriesce la sensazione di un cambio modulo per la gara contro il: nel derby contro il Sorrento, Iori aveva scelto Bunino insieme a; stavolta, per la trasferta in Puglia, potrebbe esseread essere da supporto all’attaccante ex Avellino. A destra, per ottemperare anche difensivamente, potrebbe essere schierato Paglino – un vecchio pallino di Iori, che spesso lo ha schierato quinto di centrocampo – oppure Llano: l’argentino era fuori nell’ultima partita, e si spera che risponda bene.