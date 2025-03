Ilgiorno.it - Case di lusso, la Lombardia è una delle regine del mercato (ma non è la prima). La classifica delle regioni

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 21 marzo 2025 - Ilimmobiliare diin Italia, si sa, rappresenta quindi una fonte di richiamo non solo per i compratori nostrani, ma anche per i Paperoni stranieri. Con svariate opportunità per chi è in cerca di una sistemazione di pregio. Ma dove si rivolgono le attenzioni degli (abbienti) acquirenti quando si tratta di mettere mano al portafogli? E qual è il ruolo e il peso specifico dellain questostrategico? Secondo un recente studio di LuxuryEstate.com, il portale immobiliare leader nel settore dele partner di Immobiliare.it, laè la seconda regione italiana preferita dagli stranieri, con il 17%ricerche complessive, seconda solo alla Toscana (altra roccoforte deldel). Alle spalle dellac’è Lazio, anch'esso con percentuali a due cifre ma ben distaccato dalla prime due, all'11,5% circa.