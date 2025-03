Laspunta.it - Cascella smentisce la chiusura del Commissariato, citando la Questura, che esce allo scoperto

La notizia del prossimo spostamento deldi Polizia da Velletri a Genzano, ha immediatamente animato la discussione in città, tanto che è intervenuto il primo cittadino Ascanioche ha smentito lo spostamento. Va detto che l’amministrazione comunale aveva già proposto delle possibili soluzioni, ma che fino a ieri pomeriggio nessuna sembrava essere di piacimento alla, la quale subito dopo l’uscita della notizia, verificata, ha emanato una nota alle agenzie di stampa per “smorzare gli animi“.il sindaco AscanioQueste le parole del sindaco Ascanioaffidate ai social “Nel pomeriggio di oggi (ieri ndr)la smentita delladi Roma circa l’accorpamento del localea quello di Genzano di Roma. Infatti, nella stessa si legge che “sono da poco in atto procedure amministrative tese ad individuare soluzioni adeguate.