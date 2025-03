Anteprima24.it - “Casa sulla Roccia” celebra 40 anni di attività: gli eventi

Tempo di lettura: < 1 minuto, nell’ambito deglilegati allazione dei primi quarant’disul territorio di Avellino, presenta martedì 25 Marzo, alle ore 16.30, presso l’Ex-Cinema Eliseo di via Roma, il libro “Storia senza eroi” di Piero Marrazzo. Dialogheranno con l’autore l’avvocato Vincenzo Massaro e la dottoressa Maria Rosaria Famoso. L’incontro sarà moderato dal giornalista Salvatore Biazzo.Uno dei luoghi che ricorre nella tragica storia politica italiana è via Gradoli, che rappresenta anche il posto in cui subisce una battuta d’arresto non solo la vicenda politica di Piero Marrazzo, che nel 2009 è il Presidente della Regione Lazio, ma soprattutto il luogo in cui ha inizio la distruzione della dignità personale, familiare e professionale dell’uomo “Piero”.