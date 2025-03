Ilfoglio.it - Carteggio segreto tra Renzi e Calenda: il ritorno degli amanti separati. Una fiction

Caro Matteo,mi costa dirtelo, ma mi manchi. Certo, ci siamo detti di tutto, abbiamo litigato come una coppia al terzo divorzio, ma sai meglio di me che, da, non abbiamo combinato granché. Tu con il tuo giornale e il tuo eterno tour delle conferenze, io con il mio partito a metà tra un club di raffinati e un esperimento fallito di leadership autoritaria. Non era meglio quando giocavamo a fare i Macron d’Italia, convinti di poter spaccare il mondo? La verità è che, se continuiamo così, il centro non lo costruisce più nessuno. Io faccio il serio, tu fai il genio incompreso, e alla fine la gente si rifugia nei vecchi partiti. Non so come dirtelo, ma forse dovremmo tornare insieme. So che la cosa non ti farà piacere, so che preferiresti farti bastare la Leopolda e qualche intervista a La7, ma se vogliamo davvero contare qualcosa, dobbiamo smetterla con questa commedia della divisione.