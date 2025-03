Lanazione.it - Carta etica dello sport: "Sostegno alle donne"

Tutelare i diritti delleive a partire dpari opportunità. È la filosofia della "femminile", documento elaborato dall’Associazione nazionale atlete e firmato ufficialmente anche dal Comune durante la cerimonia di ieri mattina al Sant’Agostino. Madrina d’eccezione Elisabet Spina, "Head of women football" del Milan: con lei anche Stefano Pellacani, delegato provinciale Coni, Maria Luisa Murri, presidente del Soroptimist club Viareggio Versilia, il presidente della ConsultaAlberto Frugoli e una rappresentanza delle Blues Pietrasanta, la squadra di calcio femminile accompagnata da Serafino Coluccini. "Questa firma – dice l’assessore alloAndrea Cosci – rappresenta una responsabilità ancora maggiore per chi, come noi, ha il dovere di offrire opportunità di crescita alla propria comunità, soprattutto a quella più giovane.