Sport.quotidiano.net - Carrarese Test positivo contro il Camaiore. Azzurri a segno 7 volte, doppietta di Cicconi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per mantenere il ritmo partita laha sfruttato la pausa del campionato effettuando una sgambata informale allo stadio dei Marmiil, formazione fresca di promozione in Serie D avendo stravinto con largo anticipo il campionato di Eccellenza Toscana. Il divario di valori in campo naturalmente era netto e si è tradotto in un rotondo 7 a 0 per glicon il tecnico Calabro che ha avuto modo di far ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione. La pioggia di reti si è concentrata tutta nella prima frazione di gioco. Sono andati aBouah, Manzari, Melegoni, Cerri econ unacosicché si è arrivati al riposo con un tennistico 6 a 0. Nella ripresa l’unico ad iscriversi ancora nel tabellino dei marcatori è stato Cerri che ha completato così la sua personale