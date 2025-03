Ilcampoonline.it - Carpi: ladro in casa, lo affronta e lo mette in fuga

Trovarsi faccia a faccia con unè un’esperienza terribile. Lo sa bene Enrico Tavani,giano ancora sotto choc dopo l’intrusione di uno sconosciuto nella sua abitazione in zona Graziosi, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri.Come raccontato dal Resto del Carlino e dalla Gazzetta di Modena Mercoledì sera, verso le 19.40, Tavani era seduto al buio in soggiorno quando ha notato una luce muoversi sul muro: non erano fari d’auto, ma la torcia di un uomo vestito di nero, con cappellino e scaldacollo. “Ho spostato la tenda e ho visto i suoi occhi – racconta – appena ho toccato la maniglia, lui ha spinto ed è entrato, iniziando a spintonarmi”. Tavani ha reagito d’istinto, riuscendo a respingere ilfino al parapetto del balcone, da cui si è lanciato agilmente nel vuoto.Sotto, due complici vestiti di nero lo attendevano.