Carlo Lazzarini, un fisico bestiale. Il ricercatore nella top 30 mondiale

E’ tra i trentuno più promettenti giovani fisici al mondo. Il bellarieseMariafigura nell’elenco pubblicato il 10 marzo scorso dalla rivista americana Physics of Plasma per segnalare i giovani fisici di tutto il pianeta che si sono messi in evidenza con articoli pubblicati durante il 2024, su argomenti di rilievo nell’ambito dello studio della Fisica del Plasma (che è il quarto stato della materia, oltre a solido, liquido e gassoso). L’elenco è stato presentato dalla prestigiosa rivista come "lavori eccezionali i cui autori rappresentano la nuova generazione di Fisici del Plasma" e sono stati selezionati dal comitato di redazione. Gli articoli, che presentano gli importanti risultati raggiunti a seguito di studi e sperimentazioni nei vari ambiti della Fisica del Plasma, portano le firme di giovani ricercatori provenienti da alcune tra le più prestigiose università e centri di ricerca nel mondo, di cui solamente quattro in Europa.