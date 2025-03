Lettera43.it - Carceri, l’ignavia del governo e il collasso del sistema penitenziario minorile

Ma ci sarà qualcosa sulle– un obiettivo, un proposito, un auspicio – che questoriuscirà a portare a termine? Giovedì alla Camera la maggioranza ha fatto passare una mozione alla camomilla e ha bocciato due mozioni dell’opposizione durante un’assemblea straordinaria sullo stato di salute degli istituti penitenziari italiani. Di straordinario però qui c’è solodelche aveva promesso un piano di edilizia carceraria scomparso nei meandri di via Arenula. Si sa solo che dal 23 settembre 2024 c’è un commissario straordinario, Marco Doglio, che «dovrà provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari» e che «resterà in carica sino al 31 dicembre 2025 e potrà avvalersi, nello svolgimento del proprio compito, di una struttura di supporto composta da un massimo di cinque esperti».