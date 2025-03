Bergamonews.it - Carabinieri forestali impegnati in attività di istruzione ambientale

Anche quest’anno in occasione della Giornata internazionale delle Foreste, celebrata dall’Onu il 21 marzo di ogni anno, istituita dall’Assemblea Generale nel 2012, isono statiin una mirata e articolatadi educazionecon l’obiettivo di contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini e della popolazione scolastica, sull’importanza primaria delle risorseai fini della conservazione e della sostenibilità della vita sulla terra.Il Comando Unità, Ambientali e Agroalimentari, tramite l’annesso Comandoper la Tutela Forestale e dei Parchi e il Comandoper la Tutela della Biodiversità, ha promosso e organizzato incontri ed iniziative nell’intera penisola, con il coinvolgimento di altre amministrazioni, istituzioni, università, enti amministrativi regionali e locali, istituzioni scolastiche e associazioni ambientaliste, aventi lo scopo di indicare, tra l’altro, come le foreste aiutino a mantenere in salute l’aria, il suolo, l’acqua e la biodiversità animale e vegetale, nonché a mitigare le conseguenze del cambiamento climatico e del dissesto idrogeologico.