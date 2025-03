Tpi.it - Cara Giorgia Meloni, giù la Musk (di Andrea Casu)

Ogni giorno dalle reti satellitari transitano informazioni e servizi fondamentali per la vita di ogni giorno, per la competitività delle imprese, la sicurezza e la difesa. Un’industria in costante espansione che vale già 600 miliardi di dollari e nei prossimi 10 anni è destinata a triplicare questo valore superando i 1.800 miliardi. La nuova frontiera vola altissimo nel cielo ma le scelte su come occuparla non sono prese sopra le nostre teste perché si svolgono qui, a terra, dove partono razzi e missioni e dove ricadono conseguenze e benefici.E anche per lo spazio in democrazia dovrebbero valere le stesse regole: prima vengono votate le leggi e poi, solo dopo, scelti i soggetti a cui destinare le risorse pubbliche per realizzarne gli obiettivi. Purtroppo il percorso del disegno di legge in materia di economia dello spazio che la Camera ha approvato lo scorso 6 marzo sta seguendo il percorso inverso, come ammesso candidamente dallo stesso Elonquando ha rilanciato con entusiasmo un tweet dello scorso settembre a poche ore dall’abbraccio a favor di telecamera con