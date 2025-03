Firenzetoday.it - Capodanno Fiorentino in Piazza: in Piazza Santa Maria Novella la tre giorni dedicata all’artigianato autentico e al commercio di qualità

Leggi su Firenzetoday.it

Non solo unasplendida, ma unapulsante di vita grazie al lavoro di. In occasione del, dal 21 al 23 marzo, torna inla tree aldi. A promuoverla insieme, per il.