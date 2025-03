Tg24.sky.it - Capo milizia libica al-Kikli è di nuovo in Italia, accusato di crimini contro l'umanità

È tornato inAbdel Ghani al-, ildelladella Libiadil’. Al-, meglio conosciuto come Gheniwa, era già stato nel Paese lo scorso luglio, quando era apparso nel pubblico della finale del campionato libico ospitata dall’. Dal 2021dello Stability support apparatus,attiva a terra e a mare in Libia, Gheniwa per il dipartimento di Stato Usa è responsabile di “l’nelle prigioni di Ayn Zarah e Abu Salim”. Per l’Onu, la sua, è stata “ripetutamente coinvolta in violazioni e abusi”.