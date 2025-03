Amica.it - Capelli lunghi: le acconciature più belle da copiare alle celeb

Leggi su Amica.it

Tra le tendenze della primavera 2025, ipensano a plasmarsi in pieghe lisce o ondulate. Da Miley Cyrus a Lady Gaga: ecco gli hair look più belli da.Daisy Edgar-Jones ha optato per una frangia a tendina molto naturale, mentre Dakota Johnson ha scelto una coda alta con frangia piena e dritta. Hair look in stile “Old Hollywood” per Emily Ratajkowski, jellyfish cut per Miley Cyrus ein chiave boho chic per Zendaya. Nel video di Amica.it, si scoprono gli hair look di Sydney Sweeney, Sabrina Carpenter e Lady Gaga. GUARDA LE FOTO2025: 25 tendenze tagli,, colore e fermagli dallo Street Fashion Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA: lepiùdaAmica.