Quotidiano.net - Caos nei cieli, l’aeroporto di Londra-Heathrow chiuso fino alla mezzanotte di oggi per un incendio

, 21 marzo 2025 –diresterà. Questa volta a mandare in tilt lo scalo non è un problema tecnico, ma unche rischia di avere pesanti ripercussioni non solo in Gran Bretagna, ma in tutta Europa., il più grande d`Europa, resteràper l’intera giornata di. L'ha annunciato il suo gestore durante la notte, a causa di un blackout dovuto all’di una sottostazione elettrica. "sta subendo un’interruzione significativa dell’alimentazione elettrica. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale,rimarràalle 23:59 (00.59 del 22 marzo), ha comunicatoAirport Holdings. Il gestore prevede "gravi ripercussioni del traffico nei prossimi giorni".