Lanotiziagiornale.it - Caos in Corea del Sud, i partiti di opposizione depositano una mozione di impeachment per il presidente ad interim per aver ostacolato il processo coontro l’ex presidente Yoon

Passano i mesi, ma non accenna a diminuire ilindel Sud. A fare rumore è ladidepositata da cinquedinei confronti delad, Choi Sang-mok, reo di nonnominato il nono giudice della Corte Costituzionale, rallentando così ilnei confronti delSuk-yeol, su cui pende l’accusa di alto tradimento per il tentato golpe dello scorso dicembre.In particolare, laaccusa Choi diignorato la richiesta del parlamento di nominare un giudice della Corte Costituzionale e un giudice della Corte Suprema; diagevolato la proclamazione della legge marziale da parte deldestituito,; e di nonnominato un procuratore indipendente sostenuto dal parlamento per indagare sulla presunta insurrezione imputata a, nonostante il parlamento avesse approvato una risoluzione in tal senso.