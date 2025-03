Ilrestodelcarlino.it - Cantiere Nuova Porrettana, cosa cambia dal 24 marzo

Bologna, 212025 – Verrà riaperto da lunedì 24, all'interno di una fascia oraria che va dalle 17 alle 22, il tratto di viasul cavalcaferrovia tra la rotonda Biagi e l’incrocio con via Piave che era chiuso da luglio 2024. Il cavalcaferrovia verrà aperto prima solo per i veicoli ed entro 2 settimane circa saranno aperti anche il marciapiede e la pista pedociclabile. La chiusura di Via Marconi all’altezza del passaggio a livello è posticipata di 24 ore e avverrà nella notte tra lunedì 24 e martedì 25, contestualmente verrà aperto il nuovo passaggio pedonale protetto da barriere automatiche all’altezza di via Martiri della Libertà che sostituirà l’attuale attraversamento. Il provvedimento di chiusura si è reso necessario per consentire lo spostamento della fognatura e il rifacimento delle condotte di acqua e gas da parte di Hera.