Cantiere Nuova Porrettana, cavalcavia riaperto: modifiche al traffico e linee bus

Lunedì 24 marzo, dalle ore 17.00 alle ore 22.00, il tratto di viasul cavalcaferrovia tra la rotonda Biagi e l’incrocio con via Piave, chiuso da luglio 2024, verrà aperto inizialmente solo per i veicoli ed entro due settimane circa via libera anche per il marciapiede e la pista.