Lanazione.it - Cantiere infinito e lavori bloccati: "Ora una commissione d’inchiesta"

GROSSETOin quella comunemente conosciuta come piazza della Palma. E cittadini e titolare di attività commerciali sono esasperati. Uno di loro a tal punto da far scattare una petizione per chiedere a gran voce che venga riunita la Vconsiliare ’Controllo e garanzia,’ per ottenere tutte le spiegazioni necessarie e dovute’ e chiedono anche di istituire unache faccia luce sulla vicenda. A comunicare l’iniziativa e Giandomenico Torella , ex La chiccaia® di via Garibaldi. "Ero un commerciante e la situazione delche si ostinano a chiamare di piazza della Palma – scrive – prolungata , che dura tutt’ora e che è fermo da tempo mi ha costretto a chiudere per mancanza di incassi. Ora il mio ex fondo è addirittura con davanti un escavatore fermo da oltre un mese.