Cancellati voli British Airways da Roma a Londra per blackout a Heathrow

Sono 5 idellache, tra le 7.55 e le 20, erano previsti in partenza oggi daFiumicino pere altrettanti in arrivo e che risultano invecea seguito della chiusura dello scalo londinese dovuta a uncausato da un incendio in una centralina elettrica. Al "Leonardo da Vinci", a quanto si è appreso, i passeggeri dei primi duedella giornata, quello delle 7.55 e quello delle 8.10 che avevano completato le operazioni di check-in e si erano già imbarcati, sono stati poi sbarcati insieme ai bagagli, e fatti rientrare nel terminal di Fiumicino. In attesa di sapere quando potranno partire, ai viaggiatori, pochi quelli che stazionano davanti ai banchi check-in della, è stato offerto dalla compagnia aerea del Regno Unito un voucher per i punti di ristoro dello scalono.