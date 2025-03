Davidemaggio.it - Canale 5 cambia ancora: slitta Il Turco

Nuove variazioni nella prima serata di5, dove non ci sarà Ila fine marzo come previsto. La miniserie con protagonista Can Yaman viene infatti spostata ad aprile.Avanti un Altro e Tradimento al posto de IlDopo il rinvio della serie Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada,dunque anche Il. Inizialmente prevista martedì 25 e giovedì 27 marzo, la serie in due puntate era poi stata collocata nelle serate del 27 e 28 marzo. Così, però, non sarà: ad oggi, è programma per martedì 8 e 15 aprile.Via Il5 schiererà giovedì 27 marzo (contro Che Dio ci Aiuti 8) uno speciale del game show di Paolo Bonolis dal titolo Avanti un Altro! By Night e venerdì 28 (contro The Voice Senior) la dizi turca Tradimento, già in onda in daytime e la domenica sera.