Davidemaggio.it - Canale 5 cambia ancora: salta Il Turco

Leggi su Davidemaggio.it

Nuove variazioni nella prima serata di5, dove non ci sarà Ila fine marzo come previsto. La miniserie con protagonista Can Yaman viene infatti spostata a data da definire.Avanti un Altro e Tradimento al posto de IlDopo il rinvio della serie Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada, slitta dunque anche Il. Inizialmente prevista martedì 25 e giovedì 27 marzo, la serie in due puntate era poi stata collocata nelle serate del 27 e 28 marzo. Così, però, non sarà.Via Il5 schiererà giovedì 27 marzo (contro Che Dio ci Aiuti 8) uno speciale del game show di Paolo Bonolis dal titolo Avanti un Altro! By Night e venerdì 28 (contro The Voice Senior) la dizi turca Tradimento, già in onda in daytime e la domenica sera.IlDavide Maggio.