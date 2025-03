Ilgiorno.it - Camposcuola degli Alpini: niente social, tante attività

Leggi su Ilgiorno.it

La sveglia la dà il trombettiere alle sette, giù dal letto (da rifare) e via con lemotorie e, a seguire, quelle del mattino sino all’ora del rancio. Nel pomeriggio iniziative sempre diverse -di Protezione civile, conoscenza della natura e della montagna - dunque doccia, cena in refettorio e incontri su temi specifici o laboratori. Il tutto senza telefono (", qui siizza"), condividendo regole e compiti. Le prenotazioni si aprono domani e proseguono sino al 27 marzo, ma l’anno scorso il tutto esaurito si era raggiunto in meno di un’ora. Torna per la quarta edizione ilAna Valtellinese rivolto a bambini e ragazzi dalla quarta elementare alla seconda media. Dopo Cino e Rasin, Valdidentro, per il secondo anno consecutivo il Campo sarà ospitato a Sondalo da martedì 10 a domenica 15 giugno.