Campi Flegrei e bradisismo, cambiano i livelli di allerta

AGI - "Una rimodulazione deidiper il rischio vulcanico, legata all'ottimizzazione delle azioni da mettere in campo sulla base di una visione più moderna, definita dalla Commissione Grandi Rischi". A presentarla è stato il capo Dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano nel corso di una conferenza stampa nella sede del Dipartimento di via Vitorchiano. Quattro idi, contrassegnati da quattro colori diversi: verde (stato del vulcano "quiescente"), giallo ("disequilibrio debole" e "disequilibrio medio"), arancione ("disequilibrio forte" e "disequilibrio molto forte") e rosso ("pre eruttivo"). "La strategia di pianificazione (per ora in bozza, ndr) deve essere condivisa con i territori, ovvero con sindaci, prefettura, Regione Campania per arrivare ad una riorganizzazione della pianificazione nazionale - ha ricordato Ciciliano - Se oggi fosse in vigore la nuova tabella, e non lo è ancora, per il rischio vulcanico nell'area deisaremmo ancora in 'giallo', laddove l'azione operativa del sistema di protezione civile sarebbe nella fase 2".