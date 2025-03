Dayitalianews.com - Camorra e riciclaggio, maxi confisca da 294 milioni della Guardia di Finanza: beni anche in provincia di Latina

tra le province interessate dal sequestro milionarioÈ arrivata fino alladi, in particolare nell’area del sud pontino, l’onda lungada oltre 294di euro eseguita nei confronti di un imprenditore campano ritenuto vicino a potenti clan. Il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, è il frutto di un’articolata indagine condotta dai Nuclei di polizia economico-finanziariadidi Bologna e Napoli, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO).Un impero costruito sull’illegalità: immobili, conti e aziende sotto sequestroLa misura didi primo grado ha colpito un vastissimo patrimonio: 18 società, 631 immobili e terreni, 21 rapporti finanziari e 9 veicoli distribuiti in otto province italiane: Bologna, Ravenna, Napoli, Benevento, Caserta,, Sassari e Campobasso.