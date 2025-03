Monrealelive.it - Cammina tranquillo e viene investito e ucciso da un’auto, nuovo dramma nel Palermitano

Leggi su Monrealelive.it

Non ce l’ha fatta. È morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo Rosolino Costa, 81 anni,da un auto mentre era a piedi a Termini Imerese nei pressi del ponte San Leonardo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi per accertare le responsabilità.(Monrealelive.it)