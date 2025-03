Thesocialpost.it - Camion si schianta e prende fuoco: incidente spaventoso in Italia

Leggi su Thesocialpost.it

Terribilestradale nella serata di ieri, giovedì 20 marzo, a Vicolungo. Tutto è successo poco dopo le 23,30 nei pressi del casello dell’A4, dove per cause ancora da accertare un, che trasportava bancali e rifiuti, ha perso il controllo e si èto contro la rotonda, per poire.Sul posto sono intervenuti i vigili del, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo pesante e il luogo dell’. Presenti anche i carabinieri e la polizia stradale.Secondo le prime informazioni, il conducente delsarebbe rimasto illeso.L'articolosiinproviene da The Social Post.