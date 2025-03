Amica.it - Camicia di jeans: come indossarla secondo lo street style

Ladiè la miglior alleata che si possa desiderare per la P/E 2025. Certi che questo capo genderless avrà un ruolo fondamentale negli styling dei prossimi mesi, ecco i lookda copiare.Per chi desidera replicare un outfit chic, la gonna lunga in pelle si indossa con unadie dei sandali daltacco sottile, mentre una mise pratica comprendein denim oversize,ampi e borsa colorata. Il perfetto abbinamento total denim primaverile declina una minigonna insieme a unacon tasche frontali. Nel video di Amica.it, si scoprono altri due look per indossare al meglio la denim shirt. GUARDA LE FOTObianca: 16 idee look per differenti occasioni Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdiloAmica.