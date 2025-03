Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, l’annuncio di Spalletti sulle condizioni del terzino bianconero: ecco come sta e cosa filtra sul recupero

di RedazionentusNews24didel: tutti i dettagli e le parole del CTIldellaAndreaè andato in tribuna per la sfida dell’Italia contro la Germania: misterha parlato così delledell’Azzurro in conferenza stampa.PAROLE – «Sta molto meglio, ha fatto progressi importanti. Avevamo mirato la seconda partita, pensiamo che i prossimi due giorni siano determinanti e se farà i progressi che ha fatto fino a questo momento avrà possibilità di giocare».Leggi suntusnews24.com