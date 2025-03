Internews24.com - Calligaris Inter, affare fatto per il rinnovo! Accordo fino al 2029, si attende l’ufficialità

Giornata importante in casa Inter per quanto riguarda il giovane portiere, Alessandro Calligaris, che sembra aver trovato l'accordo con il club nerazzurro per il rinnovo di contratto. Come riporta l'uomo mercato, Nicolò Schira, è tutto fatto per il nuovo legame che lo legherà al club nerazzurro fino al 2029. La firma è prevista nel weekend.

Excl. – Done Deal and confirmed! Alessandro Calligaris will extend his contract with Inter until 2029. Expected the signing next week. #transfers