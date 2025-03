Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, arriva la conferma: ritorno di fiammia

anche ladell’esperto di mercato: ilè pronto ad undi fiamma per un vecchio obiettivo.Ilsta continua freneticamente a programmare il. In particolare, sembra oramai certo che il reparto difensivo possa essere coinvolto da diverse mosse, come dimostra la recente notizia della chisura della trattativa utile a portare il difensore dell’Empoli Marianucci alla corte di Conte.Sembra oramai quasi certo, però, anche l’arrivo di un altro centrale e, accanto ai già noti nomi di Solet e Beukema, sembra pronto ad accostarsi anche un “di fiamma”., Manna torna su DragusinSecondo quanto riportato da Nicolò Schira, nella lista di Manna per il centrale difensivo ci sarebbe anche Radu Dragusin, che fu già un vero tormentone di mercato nel gennaio del 2024, quando dal Genoa si trasferì invece al Tottenham, rifiutando di fatto la corte azzurra.