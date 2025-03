Rompipallone.it - Calciomercato: Motta aiuta il Milan, salta il colpo Juve

Le dinamiche per ildipotrebbero cambiare nelle prossime settimane: il ruolo dipotrebbe essere decisivoLe stagioni disono parecchio deludenti per i classici obiettivi delle due big italiane e per le aspettative dei tifosi, soprattutto a inizio stagione. Ora stanno peggio i bianconeri dopo le due pesantissime sconfitte contro Atalanta e Fiorentina che potrebbero incidere parecchio nella corsa al quarto posto, soprattutto sul morale di una squadra che è parsa svuotata di leader e motivazioni.Una cosa è certa: entrambe le big hanno l’obbligo di arrivare in Champions League, oltre che per le ambizioni anche per ragioni economiche. Poi ci sarà tempo per pensare al futuro e per tutte e due potrebbe esserci un allenatore diverso in panchina nella prossima stagione.