Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, un vecchio obiettivo bianconero è ai ferri corti con il suo club: due squadre fiutano la situazione. Ultime e la posizione della società juventina

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, potrebbero riaprirsi delle strade per vedere quel giocatore in orbita bianconera? Il calciatore è in rotta con ilTira un brutto vento al Marsiglia per Mason Greewood. L’exdelpotrebbe lasciare la Francia a causa di un rapporto sempre più logoro con Roberto De Zerbi e con lafrancese. La conferma è arrivata anche dal giornalista di RMC Sport, Florent Germain. Ecco cos’ha detto sul giocatore su cui sembrano essere piombati il Liverpool e il Barcellona. Sembra essere fuori dai giochi la.PAROLE – «Se non reagisce, verranno poste delle domande sul suo futuro. Se non è in grado di capire che il suo allenatore e i dirigenti hanno corso un grande rischio – più di un semplice rischio sportivo – per prenderlo, allora la sua permanenza è in discussione.