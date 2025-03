Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, si allontana l’obiettivo per l’attacco! La rivelazione del giocatore lo avvicina a quel campionato. Cos’ha detto

Jonathan David ha parlato direttamente dal ritiro del Canada per fare luce sul proprio futuro. A ridosso della sfida contro gli USA, l'attaccante del Lille "snobba" la Juve e si vede più vicino a LaLiga. Ecco le sue parole.

PAROLE – «La Premier League è molto più veloce e fisica rispetto a tutti gli altri campionati. Ma per quanto mi riguarda, sono cresciuto guardando molto la Liga e, per me. è il mio campionato preferito. È il campionato che ho più amato guardare, quindi un giorno mi piacerebbe giocare lì».