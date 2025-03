Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Albanese rivela le strategie per il centrocampo bianconero: c’è un prescelto, ma la qualificazione alla Champions è fondamentale!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, Giovanniha espresso qual è il principale obiettivo dei bianconeri per il: tutto dipenderà dAttraverso il suo profilo X, Giovanniha espresso ledel. Cristiano Giuntoli vorrebbe introdurre 3/4 rinforzi per innalzare il livello dei bianconeri. Tra questi spunta il nome di Sandro Tonali. Ecco le sue parole.PAROLE – «Giuntoli ritiene che l’attuale rosa dellantus abbia valore e possa essere competitiva per la quota scudetto con 3-4 rinforzi mirati. Uno dei prescelti per ilestivo è Tonali, ma la strada per il centrocampista passa ovviamente dcertezza della».Leggi suntusnews24.com