Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024-2025, programma e arbitri della 25^ giornata

Rinviate Real Cameranese-Montemarciano (B) eCastelfidardo-Camerano (D), posticipata a domenica Labor-Ostra. InB, inoltre, derby salvezza tra Castelbellino e Staffolo, antipasto play-off tra Osimo 2011 e Marzocca. In, nel girone C il Le Torri Castelplanio affronta il Borgo Molino, il Cupramontana di scena a Corinaldo, derby Monte Roberto-Rosora Angeli. Ostacolo Nuova Sirolese per il Loreto nel D. Nel girone F impegni casalinghi alla portata per Cingolana SF, Villa Strada e Treiese. VALLESINA, 21 marzo– Con le gare di domani, sabato 22 marzo, siamo giunti alla 25^didi. Una, però, dalle emozioni contrastanti: la scomparsa del presidente del Camerano, Massimiliano Trozzi (leggi l’articolo), ha provocato i rinvii di Real Cameranese-Montemarciano inB e diCastelfidardo-Camerano inC.