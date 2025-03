Oasport.it - Calcio, Italia U21 beffata nel recupero in amichevole dai Paesi Bassi a Venezia

Leggi su Oasport.it

Finisce con una beffa in pienol’giocata allo Stadio Pierluigi Penzo didall’Under 21 di, battuta dai pari età deiper 1-2 con i neerlandesi in grado di segnare il gol della vittoria in 9 contro 11 in contropiede.Nel primo tempo l’reclama un rigore per un fallo di mano su un tocco di Baldanzi, ma sull’azione seguente sono gli ospiti a passare in vantaggio, grazie alla rete al 19? di Fit-Jim, che approfitta di una disattenzione difensiva azzurra, con l’che viene punita alla prima vera occasione creata dagli ospiti. Nel finale di frazione arriva anche l’infortunio di Gnonto, ed all’intervallo il punteggio è di 0-1.Nella ripresa l’reagisce e trova il pareggio al 52?: Palestra viene atterrato in area di rigore e dal dischetto Sebastiano Esposito firma l’1-1.