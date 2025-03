Ilrestodelcarlino.it - Calcio dilettanti, Coppa di Seconda

AUDAX LIBERTAS PIUMAZZO AUDAX LIBERTAS: Pescaroli, Bovarini, Galvagni (60’ Braghieri), Terret (55’ Kwavita), Fracassi, Ciuffo, Belfiglio (60’ Gervanotti), Gueye (80’ Ruspaggiari), Carrara (80’ Tavani), Risposi. Salsa. A disp.: Blesi, Antelmi, Rocco, Girometta. All. Caramoglio PIUMAZZO: Mazzini A., Salvi, Orlandi (81’ Borrelli), Mazzini V., Serafini, Ferroni, Casarini, Cavallini, Laino (7’ Grenza), Goura, Aldrovandi (57’ Shehu). A disp.: Campo, Salcuni, Ghiaroni, Allegretti, Bani, Iotti. All. Orlandi Arbitro: Ammendola di Parma Reti: 26’ Salsa, 58’ Serafini, 90’ Shehu Note: ammonito Allegretti Continua il sogno del Piumazzo indi. I ragazzi di Orlandi passano anche lo scoglio dei quarti vincendo 2-1 a Piacenza sul campo dell’Audax Libertas e restano in lizza per lo storico salto in Prima categoria visto che la vincente sarà la prima delle ripescabili: in semifinale arriva anche la Marignanese che vince 1-0 sul campo della Dogatese, mentre il 26/3 si giocano le altre due sfide Sermide-Crevalcore e Pianellese-Celtic Cavriago.