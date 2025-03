Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie B. La Mernap sogna la A2. Intanto si gioca la Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Inizia una settimana che potrebbe essere storica per la. I faentinino oggi alle 11 il quarto di finale della Final Eight dicontro il Villorba e mercoledì sera potrebbero trovarsi per la prima volta inA2 in caso di vittoria nel recupero contro il Corinaldo (ore 19 PalaCattani), conquistando la promozione a due giornate dalla fine del campionto. Prima però ci sarà lanazionale che vedrà i faentini impegnati a Falconara Marittima in un incontro molto insidioso contro i trevigiani, tra le formazioni più forti dell’interaB, e in testa al girone A. "La storica partecipazione dellaalla Final Eight ci inorgoglisce – afferma l’allenatore Matteo Vespignani -. Possiamo infatti confrontarci con realtà molto importanti e con squadre molto forti in una competizione di prestigio.