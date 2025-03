Calcio a 5 | l’Italia batte la Svezia e si qualifica per il primo Mondiale femminile della storia

Leggi su Sportface.it

del Futsalha battuto per 5-4 laal Pala Roma di Montesilvano. La vittoria consente alle azzurre di staccare il pass per ildela cinque, che avrà luogo tra il 21 novembre e il 7 dicembre del 2025, nelle Filippine. Si tratta del traguardo più grande che la Nazionaleabbia mai raggiunto nel corso dei suoi dieci anni di esistenza. A sottolineare il grande risultato è il presidenteFIGC Gabriele Gravina: “È una grande soddisfazione – afferma -, desidero ringraziare le ragazze e lo staff tecnico perché questo risultato rappresenta un premio eccezionale all’attività del Futsal a livello nazionale e al Club Italia che sta valorizzando al meglio il vertice del movimento. Essere parte, con grande merito, delcampionato del mondodia 5 rappresenta un importante obiettivo per tutto lo sport italiano”.